Смерть жениха, дочь от тайного отца и тихая свадьба: как живет звезда “Улиц разбитых фонарей” Мельникова

В 90-х годах Анастасию Мельникову запомнил в лицо практически каждый телезритель. Именно тогда актриса появилась на экранах в сериале “Улицы разбитых фонарей” в роли милиционера Абдуловой и прославилась на всю страну. Несмотря на явный талант, добиться успеха Мельниковой было нелегко. Звезда преодолела немало испытаний, но не бросила любимое дело даже после рождения дочери, которую воспитывала одна.

Анастасия Мельникова родилась в 1969 году и выросла в семье врачей. Вместо того, чтобы пойти по стопам родителей, Анастасия с детства мечтала стать балериной. Осуществить эту цель девушке помешал высокий рост и отсутствие пластичности, зато для актерской карьеры у нее не было никаких преград. Окончив школу, Мельникова поступила в ЛГИТМиК, начала осваивать новую профессию и добиваться первых успехов. И без того нелегкий путь становился еще более тернистым, когда на актрису одна за другой сваливались неприятности.

В 18 лет Анастасия столкнулась со страшной трагедией. Она собиралась выйти замуж за 41-летнего возлюбленного, но свадьбе не суждено было состояться. Мужчина неожиданно скончался, а Мельникова так тяжело переживала потерю, что едва не ушла в монастырь. От поступка в порыве отчаяния девушку отговорил священник, которому она до сих пор благодарна.

Настоящим спасением для Анастасии стало актерство. Уже к окончанию вуза она не только дебютировала в кино, но и обрела любовь в лице директора фильма “Афганский излом” Вячеслава Тельнова. Карьера молодой актрисы набирала обороты, но еще стремительнее развивался ее роман с Тельновым. Когда Анастасию пригласили работать в Штаты, Вячеслав настоял на свадьбе, а позже убедил молодую жену забыть об актерстве ради семьи.

Мельникова выпала из профессии на три года. Актриса посвятила себя хозяйству, окончила аспирантуру и начала осваивать дизайн, однако нереализованность в любимом деле все больше загоняла ее в депрессивное состояние. Только после посещения врача, который посоветовал ей срочно менять свою жизнь, Анастасия поставила мужа перед фактом и вернулась в профессию. Вячеслав понял жену, но от этого брак не стал более счастливым. Спустя 10 лет совместной жизни супруги развелись.

В конце 90-х актриса прославилась в сериале “Улицы разбитых фонарей”. Добившись успеха, Мельникова не собиралась сворачивать с намеченного пути. В 2002 году Анастасия родила дочку Машу, а уже спустя день приехала на съемки. К слову, имя отца наследницы звезда не раскрывает до сих пор. Актриса воспитывала девочку одна и никогда не рассказывала о ее втором родителе.

Анастасия Мельникова тщательно оберегает личное пространство наследницы и называет ее главным в своей жизни. Несколько лет назад ходили упорные слухи, что звезда сыграла тихую свадьбу в кругу близких. Поклонники успели порадоваться за актрису, но, как оказалось, напрасно. Вскоре она опровергла эту информацию.

Сейчас Мельникова заявляет, что не пойдет в ЗАГС раньше дочери. К счастью, в этом году Маше исполняется уже 20 лет. Возможно, скоро они с мамой обе обретут свою любовь.