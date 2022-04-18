Билли Айлиш установила рекорд на музыкальном фестивале Coachella

В эти выходные в Палм-Спрингс, Калифорния, прошла первый за три года музыкальный фестиваль Coachella. В этом году в списке хедлайнеров оказались Гарри Стайлс, The Weeknd, Джастин Бибер и многие другие. В эту субботу на главной сцене зажигала Билли Айлиш. 20-летняя певица впервые выступила на Coachella и тем самым вошла в историю. Она стала самым молодым хедлайнером фестиваля за всю его историю.

Стремительный взлет Билли к главному выступлению на одном из крупнейших событий музыкальной индустрии не кажется удивительным никому, кроме самой звезды:

Это так странно. Я не должна быть хедлайнером этого мероприятия, – призналась певица изданию The Guardian.

Шоу, как обычно, было на высоте: отчасти вампирский рейв, отчасти диснеевская фантазия в кроваво-красном свете софитов. Певица предстала в привычном для поклонников образе: белая оверсайз-футболка с граффити-принтом, обтягивающие шорты в тон, кеды и наколенники. Гостями выступления стали Khalid и Дэймон Албарн, а за музыкальную составляющую отвечали барабанщик Эндрю Маршалл и брат певицы Финнеас О’Коннелл, который в воскресенье также отыграл на сцене фестиваля индивидуальный сет.

Билли Айлиш Финнеас О’Коннелл

Всего за пару лет карьера Айлиш развилась в геометрической прогрессии: она успела стать участником крупнейших музыкальных фестивалей, выпустила два полноформатных альбома, записала оскароносную заглавную песню к новой части “бондианы” совместно с композитором Хансом Циммером, удостоилась семи статуэток “Грэмми” и завоевала сердца миллионов подростков по всему миру.