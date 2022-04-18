От тверка до мужчины в главной роли: 5 нестандартных постановок “Кармен”

“Кармен-фламенко” Рафаэля Агилара



Испанский хореограф Рафаэль Агилар одним из первых осмелился представить свою оригинальную версию “Кармен”. Он создал захватывающую танцевальную драму, которая объединила экспрессионизм современного балета с грациозным фламенко. Это не только танец, в котором громко стучат кастаньеты и каблуки, а тело и руки-змеи изгибаются в дьявольской истоме. Это грудные и хриплые женские голоса, выводящие тоскливые мелодии и время от времени срывающиеся на крик. Это мужчины, то нежно перебирающие аккорды, то бешено рвущие струны гитары. Так с незапамятных времен в Андалусии цыгане танцевали для цыган, “крича в танце от боли”.

Партитура Агилара написана по мотивам одноименной оперы, гитарных вариаций Пабло Сарасате на темы Жоржа Бизе, народного Канте хондо (Cante hondo) и музыки испанских композиторов ХХ века. В полутанцевально-полумимическом сюжете Кармен далека как от слащавого балетного канона, так и от политкорректного образа борца за права женщин. Эта роскошная, чувственная и непокорная стерва, отвергнутая обществом. Здесь есть и драка-фламенко, и секс-фламенко, и даже военный марш-фламенко. Эклектичная хореография знаменуется современным рефреном. На выбор: или трансвестит в макияже, с накладным бюстом и в женском платье (по мысли постановщика это эротический двойник цыганки), или голый мускулистый самец в узких плавках (авторское видение смерти Кармен).

“Кармен” Матса Эка



Видный шведский хореограф и одна из культовых фигур балетного театра конца ХХ века Матс Эк вступает в открытую полемику со своими предшественниками, ставившими на большой сцене “Кармен”. Он не отрицает традицию, а ее переосмысливает: главная героиня резко противопоставляется всем остальным действующим лицам. Кармен Эка вынюхивает жертву, кричит, дерется, занимается любовью и даже испытывает оргазм. Зритель видит современный танец, в котором исполнителю позволено абсолютно все – как в трактовке образа, так и в пластике. Цыганка широко раздвигает ноги в полуприседе, поднимается на полупальцы и ходит на корточках, выставляет грудь колесом и откидывается корпусом назад, обхватывает себя руками и использует юбку в качестве веера… Происходит своеобразное слияние, синтез стилей.

Эклектизм позволяет нестандартно взглянуть на классическую постановку, в которой видны авторская насмешка, юмор, страсть, гнев, любовь – все это выявляется через диковинные танцевальные комбинации. По признанию самого Эка, “Кармен является женщиной “мужского типа”, так как ведет себя, как мужчина”. Это суждение является ключевым при интерпретации постановки в целом и образа главной героини в частности. Кроме того, Эк вывел на сцену Смерть и показал, насколько мелки и бессмысленны перед ее лицом человеческие амбиции. Смерть – единственная героиня, обладающая реальной, вечной, а не сиюминутной властью. Мысль, что любые столкновения разрушительны, высказана еще более определенно.

“Car Man” Мэтью Борна



Эк настолько сильно сдвинул гендерные характеристики героев новеллы Мериме, что следующий шаг был предопределен: Кармен должна была стать мужчиной. Английский режиссер и хореограф Мэтью Борн изменил сюжет в русле времени и собственных пристрастий: его Кармен (как раз мужчина) изменяет женщине с мужчиной, у которого есть женщина. Таким образом, конфликт сведен к тому, что женщины спят с мужчинами, а мужчины – с кем придется.

Борна осенило: раз центральная фигура постановки – мужчина, то это – “car man” (наиболее близкое по смыслу русское толкование – “автомеханик”). Поэтому классическая история из XIX века и табачной фабрики переехала в засаленную автомастерскую-забегаловку в Америке 60-х годов, где страсти и мечты жителей маленького городка с ироничным названием Гармония разбиваются вдребезги с появлением обаятельного незнакомца Car Man со звериным sex appeal. Подогреваемые страстью и желанием, участники драмы попадают в необратимый водоворот алчности, предательства и мести. Все это сопровождается драками, раздеваниями, безудержным сексом, наркотиками, мужеложеством, пьянством, и грязными танцами. Сам хореограф назвал свою постановку “пьесой без слов”.

“Кармен” Дады Масило



Молодой хореограф из ЮАР Дада Масило – главное открытие прошлого десятилетия. Успех ей принесли новые прочтения классических балетов, включая “Кармен”. Исполнить главную партию темнокожая уроженка Йоханнесбурга мечтала с 16 лет, с тех пор, как впервые увидела постановку Эка. Потому ее цыганку часто называют младшей сестрой Кармен Эка. Специально выученное труппой Масило фламенко пропущено сквозь африканские пляски и детали современного танца, “бесстыдные” телодвижения с тверком и плебейские манеры. Никаких балетных пачек и тонких, вытянутых женских фигур: рост большинства артистов не превышает 150 см, да и формы довольно объемные. У многих – яркие, заметные татуировки.

От самой Дады, маленькой, наголо бритой танцовщицы с телом подростка, энергией вулкана, неправдоподобной пластикой и безбрежным актерским диапазоном, захватывает дух. Стиль Масило, сочетающий мощную дозу фольклора с актуальным contemporary, иронически препарированными элементами классического танца и трескучей болтовней на языке африкаанс, неповторим. Классический сюжет увиден глазами человека с другого континента по-особенному: в финале гибнет вовсе не Кармен, а брошенный ею любовник под вопли разнузданной толпы, тешащей стадное чувство и глумящейся над чужаком.

“Кармен.TV” Раду Поклитару



Молдавский хореограф Раду Поклитару не скрывал, что при создании своей постановки вдохновлялся работами Эка и Борна. И скромничать он определенно не стал: напряжение на сцене хоть ножом режь, а зрители становятся свидетелями того, что обычно люди предпочитают делать за закрытыми дверями. Поклитару хотел показать страсть в ее истинном, полном непристойной чистоты, виде. Криминал, наркотики, драки, убийства, неприкрытая эротика… Это безумный, наглый, дикий мир с одной спасительной ниточкой – любовью, символом которой становится Кармен.

Для меня Кармен – это птица Феникс любви, – говорит Поклитару. – Она не может умереть, потому что любовь не умирает никогда.

Важная деталь спектакля – “зрительница”, отстраненная от действия, все время сидящая у телеэкрана. Одновременно символизируя и образ Микаелы, она хладнокровно и с удовольствием довершает серию смертей, “помогает” героям убивать. Перед занавесом она обнимает Хосе и сажает рядом с собой. А вся откипевшая страсть растворяется в потоке бессмысленного телемусора.

Российские зрители смогут оценить очередную попытку оригинального прочтения новеллы Мериме в постановке “Carmen P.S.” Ляйсан Утяшевой. 25 апреля шоу пройдет в Москве, 29 апреля – в Санкт-Петербурге, 20 мая – в Ростове-на-Дону, 21 мая – в Краснодаре, 26 мая – в Екатеринбурге, а 28 мая – в Казани.