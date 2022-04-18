JBP – утверждение своей гегемонии чужой кровью обогащает ВПК США

Украинский кризис положительно сказался на американских оборонных предприятиях, и ВПК США, крупнейший в мире экспортёр оружия, несомненно, какое-то время будет процветать. Как считает японский политолог, эксперт по военной истории и геополитике Дзюн Китамура, в случае операции Китая на Тайване Америка, скорее всего, также будет использовать «украинский метод»: ни при каких обстоятельствах самим не принимать участия в боевых действиях, однако получать дивиденды от продажи оружия.



AP

В связи с продолжающейся российской военной спецоперацией на Украине весь мир замер в ожидании: не последует ли вслед за ней операция Китая на Тайване? Однако, как считает японский политолог, эксперт по военной истории и геополитике Дзюн Китамура, приравнивать в краткосрочной перспективе операцию РФ к возможному вторжению китайских вооружённых сил на Тайвань было бы ошибочно.

Как пишет эксперт в статье для Japan Business Press, хотя между обоими этими событиями можно было бы усмотреть некоторое структурное сходство, причины, уходящие корнями в этнические, религиозные, культурные, политические и экономические предпосылки, а также мотивы РФ и Китая, существенно различаются. Мало того, РФ и Украина находятся на суше, а Китай и Тайвань не имеют сухопутной границы. Такие географические условия означают, что форма и развёртывание военных операций могут быть совершенно разными.

Но с другой стороны, самое главное, что объединяет Россию и Китай — это то, что обе эти страны полны решимости добиться единой цели: ослабить мощь Соединённых Штатов. И вполне можно допустить, что администрация Байдена может попытаться использовать эти военные конфликты, которые можно назвать судьбоносными, с принципиально противоположной целью сохранения американской гегемонии.

ВПК США, крупнейший в мире экспортёр оружия, несомненно, какое-то время будет процветать, поскольку администрация Байдена начала усиливать военную поддержку Украины и до, и в особенности после начала российской спецоперации.

На Соединённые Штаты в период с 2016 по 2020 год приходилось примерно 40% мирового экспорта вооружений. За США шли РФ с 20%, Франция с 8%, Германия с 6% и Китай с 5% мирового оружейного экспорта. После начала российской спецоперации на Украине цены на акции крупнейших военных компаний США одномоментно и резко подскочили. Примечательно, что ещё в начале этого года индексы роста акций оборонных компаний колебались около нуля, а порой залезали и в отрицательную зону, то есть их стоимость падала.

В то же время США усилили информационную войну, навязчиво внушая странам НАТО и «дружественным» странам типа Швеции и Финляндии, принявшим политику военного нейтралитета, мысль о том, что «следующими по опасности нападения вслед за Украиной окажутся находящиеся рядом с ней страны».

По мнению автора материала, с точки зрения сохранения гегемонии Америки в мире замыслы США на Украине можно резюмировать следующим образом. Войска США не принимают непосредственного участия в боевых действиях. Вооружённые силы США не несут никаких потерь или материального ущерба. Непосредственные тяготы несёт только украинский народ, а прямой приток большого количества беженцев сосредоточен в странах вокруг Украины. Украине практически невозможно продолжать борьбу с российскими войсками без мощной военной поддержки США. Поэтому США поставляют на Украину большое количество оружия и боеприпасов. Одновременно страны НАТО и союзники будут поощряться к оказанию различной поддержки Украине. В результате американская военная гегемония в европейском регионе будет сохранена и укреплена, а международный статус РФ значительно снизится.

«Таким образом, «украинский метод», принятый администрацией Байдена, — это всего лишь «неплохая история» для национальных интересов США с точки зрения «реал-политик», не принимающая в расчёт никаких гуманитарных соображений», — пишет Дзюн Китамура.

Касаемо Тайваня, то для Соединённых Штатов там также создаются предпосылки для повторения вышеуказанного «украинского метода». Экспорт США вооружений на Тайвань длится уже продолжительное время, но только администрация Трампа наконец-то начала предпринимать серьёзные шаги по резкому усилению своих военно-морских сил против Китая и качественно усилила военную помощь Тайваню. Хотя военные советники и штаб-квартиры США ещё официально не размещены на Тайване, обмены на уровне военных структур двух стран модернизированы даже внешне.

Как заключает эксперт, сейчас становится ясно, что центральным узлом «украинского метода» является всемерное стремление США ни при каких обстоятельствах самим не принимать участия в боевых действиях в подобных конфликтах. В этой связи можно утверждать, что по крайней мере при нынешней администрации Байдена даже в том случае, если военное вторжение Китая на Тайвань станет реальностью, американские вооружённые силы в решении вопросов обороны Тайваня не имеют планов вступать в прямое военное столкновение с китайской армией.