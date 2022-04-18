DT – всё меньше британцев поддерживают антироссийские санкции на фоне кризиса

На этой неделе на 14% меньше британцев заявили, что согласились бы на повышение цен на топливо в ответ на санкции против России, чем в марте, когда в этом признались 50%, пишет The Daily Telegraph. По данным опроса Redfield and Wilton Strategies, большинство респондентов ожидают усугубления кризиса в стране в ближайший год.



AP

Общественная поддержка антироссийских санкций в Великобритании снижается по мере усугубления кризиса стоимости жизни в стране, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на опрос, проведённый Redfield and Wilton Strategies для воскресного приложения издания.

Опрос показал, что доля британцев, которые согласились бы на повышение цен на топливо вследствие западных санкций против России, упала за месяц на 14 процентных пунктов — с 50% в марте до 36% на этой неделе. На данный момент всего треть респондентов готовы тратить больше на продукты питания, если это поможет Украине, а треть признаются, что не хотят идти на такие жертвы.

По данным исследования общественного мнения, 54% жителей страны считают, что их финансовое положение ухудшилось за последний год на фоне роста цен на энергоносители и топливо, которые остаются высокими из-за неопределённости в отношении спецоперации РФ на Украине и российских поставок. Два месяца назад на ухудшение уровня жизни жаловались 42% британцев. Более того, 62% респондентов ожидают, что их финансовое положение продолжит ухудшаться в ближайший год.

The Daily Telegraph отмечает, что опрос был проведён 13 апреля, когда инфляция в Великобритании достигла 7% в годовом исчислении.

При этом всего менее трети населения признались, что получили повышение зарплаты в связи с инфляцией, но две трети из них заявили, что этой прибавки недостаточно, чтобы компенсировать рост стоимости жизни.

Как напоминает издание, вскоре после начала российской спецоперации на Украине министр иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс предупредила, что страну ждёт «экономический удар» из-за санкций против России, добавив, что было бы «гораздо хуже» позволить президенту Владимиру Путину установить контроль на Украине.