Басурин назвал устаревшими сообщения о попытках прорыва ВСУ с «Азовстали»

Сообщения о попытках прорыва украинскими военными с территории «Азовстали» не соответствуют действительности, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Эта информация, если она и была, устаревшая, никаких попыток прорыва априори не может уже быть, потому что мы контролируем полностью периметр этой промышленной зоны: как с земли, так и с воздуха, поэтому просто так у них не получится [прорваться], даже если кто-то и хочет, они будут уничтожены», – сказал Басурин в эфире Первого канала, передает ТАСС.

Эти сведения, вероятно, распространяют, чтобы поддержать моральный дух солдат, находящихся в блокаде, добавил он. Басурин призвал не обращать на это внимания.

В субботу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вся городская территория Мариуполя зачищена от боевиков, в плен сдались почти полторы тысячи человек, остатки неонацистов заблокированы на «Азовстали».

По его данным, к 16 апреля общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военных, нацистов и иностранных наемников сократилась до 2,5 тыс. человек. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Вооруженных сил РФ покинуть Мариуполь. По его словам, уничтожение блокированных в Мариуполе «поставит точку на всех переговорах».

В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированном районе находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках.

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