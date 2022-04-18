 

Басурин назвал устаревшими сообщения о попытках прорыва ВСУ с «Азовстали»

18.04.2022, 14:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сообщения о попытках прорыва украинскими военными с территории «Азовстали» не соответствуют действительности, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Эта информация, если она и была, устаревшая, никаких попыток прорыва априори не может уже быть, потому что мы контролируем полностью периметр этой промышленной зоны: как с земли, так и с воздуха, поэтому просто так у них не получится [прорваться], даже если кто-то и хочет, они будут уничтожены», – сказал Басурин в эфире Первого канала, передает ТАСС.

Эти сведения, вероятно, распространяют, чтобы поддержать моральный дух солдат, находящихся в блокаде, добавил он. Басурин призвал не обращать на это внимания.

В субботу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вся городская территория Мариуполя зачищена от боевиков, в плен сдались почти полторы тысячи человек, остатки неонацистов заблокированы на «Азовстали».

По его данным, к 16 апреля общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военных, нацистов и иностранных наемников сократилась до 2,5 тыс. человек. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Вооруженных сил РФ покинуть Мариуполь. По его словам, уничтожение блокированных в Мариуполе «поставит точку на всех переговорах».

В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированном районе находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12 / “Не дадим убить образование”. Студенты анонсировали акцию протеста под Офисом президента из-за назначения Шкарлета

12.08 / ЕС пригрозил Лукашенко ухудшением отношений и санкциями

04.12 / “Так круто и красиво”, “Умираю от эмоций”. Супермодель Кэндис Свейнпол оголила пятую точку в разрезе платья

18.02 / Задержанным в Крыму активистам избрали меру пресечения

30.09 / Город Камаиси, пострадавший от цунами 10 лет назад, теперь получает энергию от морских волн

01.08 / В РФ подтвердили 5,4 тыс. новых случаев коронавируса

07.02 / В Госдуме предложили разрешить любую самооборону при защите жилища

24.06 / Взрыв и убийство в пятиэтажке под Киевом. Подозреваемый признал свою вину и рассказал, как организовал поджог

01.08 / ВОЗ продлила ЧС по коронавирусу

17.08 / Грузовой самолет США за один вылет эвакуировал 640 человек из Афганистана. Фото

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика