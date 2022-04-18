Посольство России: Ситуация с Медведчуком не обсуждалась с турецкими властями

Ситуация с задержанным украинским оппозиционером Виктором Медведчуком не была предметом обсуждения посольства РФ с турецкими властями, заявили в диппредставительстве.

«Эта тема предметом обсуждения посольства с турецкими властями не была», – заявили РИА «Новости» в посольстве России.

Ранее Медведчук предложил обменять его на украинских военнослужащих и жителей Мариуполя, видео с обращением опубликовала СБУ.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключил политических вариантов решения ситуации вокруг арестованного украинского политика Виктора Медведчука и намекнул на вариант обмена.

Супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко обращалась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи и заявила, что ее супруг дал согласие на обмен и выдачу в Россию, если Москва и Киев договорятся об этом.

Марченко также публично обращалась к президенту Турции Тайипу Эрдогану с просьбой оказать помощь и принять участие в судьбе ее мужа, а также требовала от президента Украины Владимира Зеленского немедленного освобождения ее супруга.

Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва не обладает сведениями о том, желает ли глава украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук участия РФ в разрешении ситуации с ним, и напоминал, что Медведчук не является гражданином России.

Напомним, суд во Львове изменил меру пресечения Медведчуку, отправив его под арест без возможности внесения залога.

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