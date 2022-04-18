 

Путин указал на восстановление ситуации в российской экономике

18.04.2022, 14:53, Новости дня
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Ситуация в российской экономике стабилизируется, курс рубля возвращается к уровням начала года, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Товарные запасы в торговых сетях возобновляются, спрос также пришел в норму, сообщил глава государства, передает ТАСС.

Президент отметил, что инфляция также стабилизируется.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предупредила о структурной трансформации экономики на фоне санкций.

Напомним, Банк РФ снизил ключевую ставку до 17% годовых.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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