Путин указал на восстановление ситуации в российской экономике

Ситуация в российской экономике стабилизируется, курс рубля возвращается к уровням начала года, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Товарные запасы в торговых сетях возобновляются, спрос также пришел в норму, сообщил глава государства, передает ТАСС.

Президент отметил, что инфляция также стабилизируется.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предупредила о структурной трансформации экономики на фоне санкций.

Напомним, Банк РФ снизил ключевую ставку до 17% годовых.

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