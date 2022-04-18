Путин указал на восстановление ситуации в российской экономике
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Ситуация в российской экономике стабилизируется, курс рубля возвращается к уровням начала года, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Товарные запасы в торговых сетях возобновляются, спрос также пришел в норму, сообщил глава государства, передает ТАСС.
Президент отметил, что инфляция также стабилизируется.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предупредила о структурной трансформации экономики на фоне санкций.
Напомним, Банк РФ снизил ключевую ставку до 17% годовых.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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