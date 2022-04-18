Кроссовер Duster нового поколения сохранит полный привод и внедорожные возможности

Компания Dacia готовится к выпуску нового кроссовера Duster.

Автомобиль оснастят продвинутой платформой CMF-B. Известно, что предложенная архитектура существенно превосходит по многим показателям актуальную версию. Эксперты констатировали, что кроссовер станет более управляемым и комфортным для пассажиров. Новая модель сохранит внедорожные показатели, а также привлекательный вид, свойственный автомобилю.

Пока в компании не называют никаких технических параметров, однако уже в скором времени будут известны все характеристики и особенности недорогого кроссовера от румынских разработчиков. По поводу поставок паркетника на российский рынок пока никаких данных не приведено.