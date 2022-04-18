 

Кроссовер Duster нового поколения сохранит полный привод и внедорожные возможности

18.04.2022, 14:50, Разное
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Компания Dacia готовится к выпуску нового кроссовера Duster.

Автомобиль оснастят продвинутой платформой CMF-B. Известно, что предложенная архитектура существенно превосходит по многим показателям актуальную версию. Эксперты констатировали, что кроссовер станет более управляемым и комфортным для пассажиров. Новая модель сохранит внедорожные показатели, а также привлекательный вид, свойственный автомобилю.

Пока в компании не называют никаких технических параметров, однако уже в скором времени будут известны все характеристики и особенности недорогого кроссовера от румынских разработчиков. По поводу поставок паркетника на российский рынок пока никаких данных не приведено.



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