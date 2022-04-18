 

Suzuki представила в Индии обновленный компактвэн Suzuki Ertiga 2022 года

18.04.2022, 14:50, Разное
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Японский бренд Suzuki официально презентовал на индийском рынке обновленный компактвэн под названием Suzuki Ertiga.

Автомобиль получил ряд обновлений, однако ожидать многочисленную модернизацию транспортного средства не приходится. Под капотом установлен доработанный 1,5-литровый бензиновый мотор с мощностью 104 л.с. Автомобиль приводится в движение механической коробкой передач. Вместе с тем покупателям доступны и другие версии, предполагающие несколько упрощенные силовые агрегаты.

В салоне установили 7-дюймовый экран мультимедийного комплекса, поддерживающего Apple CarPlay и Android Auto. На индийском рынке на обновленную модель уже доступен прием предварительный заказов.



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