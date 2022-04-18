Кредитная карта Тинькофф Платинум

Преимущества кредитки Тинькофф Платинум

Tinkoff Platinuum – это один из наиболее популярных продуктов в банке. Он обладает рядом преимуществ:

умный льготный период, который предполагает 12месяцев в магазинах партнерах, 120 дней при погашении других кредитов и 55 дней в остальных случаях;

процентная ставка от 12% годовых при оплате безналичным способом и от 30% при снятии денег через банкомат;

кредитный лимит до 700 000 рублей;

возможно снимать деньги без комиссии в рамках предоставленного лимита в любых банкоматах мира;

обслуживание бесплатное (если клиент не выполняет требования банка, то обслуживание 99 рублей в месяц);

получение cashback до 30% с каждой покупки, зачисление средств происходит в начале следующего месяца.

Иногда клиент не получает сразу всей суммы по карте. Если ранее были просрочки или это первый кредит, то обычно предоставляется сумма до 50 000 рублей, но в процессе пользования пластиком лимит увеличивается в одностороннем порядке при отсутствии просрочек.

Как оформить Тинькофф Платинум

Оформление кредитной карте в Тинькофф Банке сводится к выполнению нескольких действий:

Выбрать интересующую карту.

Указать желаемый кредитный лимит.

Заполнить анкету в соответствии с подстрочником.

Пройти телефонное собеседование с оператором.

Получить ответ в день обращения.

После этого курьер доставляет пластик в указанное клиентом место. После подписания договора карта предоставляется заемщику, но ей еще нельзя пользоваться. Сначала требуется ее активировать через сайт банка или мобильное приложение. Нужно написать номер карты и придумать PIN код. После этого можно пользоваться пластиком. Если он от международных платежных систем VISA или MasterCard, то расплачиваться удастся даже за рубежом. Карты от платежной системы МИР действуют только в России и еще в нескольких странах мира.

Если возникают вопросы по поводу использования карты Тинькоф Платинум, то рекомендуется обратиться за помощью к сотрудникам контакт-центра. Они работают круглосуточно и готовы помочь на любом этапе сотрудничества.

Акционерное Общество “Тинькофф Банк”

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