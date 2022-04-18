 

Кредитная карта Тинькофф Платинум

18.04.2022, 14:17, Разное
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Преимущества кредитки Тинькофф Платинум

Tinkoff Platinuum – это один из наиболее популярных продуктов в банке. Он обладает рядом преимуществ:

  • умный льготный период, который предполагает 12месяцев в магазинах партнерах, 120 дней при погашении других кредитов и 55 дней в остальных случаях;
  • процентная ставка от 12% годовых при оплате безналичным способом и от 30% при снятии денег через банкомат;
  • кредитный лимит до 700 000 рублей;
  • возможно снимать деньги без комиссии в рамках предоставленного лимита в любых банкоматах мира;
  • обслуживание бесплатное (если клиент не выполняет требования банка, то обслуживание 99 рублей в месяц);
  • получение cashback до 30% с каждой покупки, зачисление средств происходит в начале следующего месяца.

Иногда клиент не получает сразу всей суммы по карте. Если ранее были просрочки или это первый кредит, то обычно предоставляется сумма до 50 000 рублей, но в процессе пользования пластиком лимит увеличивается в одностороннем порядке при отсутствии просрочек.

Как оформить Тинькофф Платинум

Оформление кредитной карте в Тинькофф Банке сводится к выполнению нескольких действий:

  • Выбрать интересующую карту.
  • Указать желаемый кредитный лимит.
  • Заполнить анкету в соответствии с подстрочником.
  • Пройти телефонное собеседование с оператором.
  • Получить ответ в день обращения.

    • После этого курьер доставляет пластик в указанное клиентом место. После подписания договора карта предоставляется заемщику, но ей еще нельзя пользоваться. Сначала требуется ее активировать через сайт банка или мобильное приложение. Нужно написать номер карты и придумать PIN код. После этого можно пользоваться пластиком. Если он от международных платежных систем VISA или MasterCard, то расплачиваться удастся даже за рубежом. Карты от платежной системы МИР действуют только в России и еще в нескольких странах мира.

    Если возникают вопросы по поводу использования карты Тинькоф Платинум, то рекомендуется обратиться за помощью к сотрудникам контакт-центра. Они работают круглосуточно и готовы помочь на любом этапе сотрудничества.

    Акционерное Общество “Тинькофф Банк”
    ОГРН 1027739642281
    23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.



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