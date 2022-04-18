Парад и золотые яблоки: королева Дании Маргрете II отпраздновала свое 82-летие в замке Марселисборг

В минувшие выходные королева Дании Маргрете II отпраздновала свое 82-летие в замке Марселисборг – своей официальной королевской резиденции. Несмотря на слухи о скором отречении от престола в пользу старшего сына Фредерика, монархиня весьма активна и, кажется, не собирается на пенсию.

Свой день рождения Маргрете II, как обычно, отпраздновала в кругу семьи, собравшейся в ее резиденции в Орхусе. Впервые с начала пандемии коронавируса там прошел традиционный парад королевской лейб-гвардии. Монархиня, кронпринц Фредерик, его жена Мэри и их четверо детей приветствовали толпы датчан с балкона замка. Королева в этот день была в синем клетчатом костюме и шелковой рубашке в тон. Образ завершали массивная брошь и серьги с синими драгоценными камнями.

Кроме того, в субботу в Копенгагене в построенном еще в 1608 году на площади Гаммельторв фонтане “Каритас” – в переводе на русский это “Милосердие” – можно было увидеть “пляшущие золотые яблоки”. По традиции, появившейся в XVIII веке, в день рождения монарха в фонтан опускают медные шары, покрытые 24-каратным золотом, символизирующие золотые яблоки, и они балансируют на струях. Это считается одной из достопримечательностей Копенгагена в середине апреля.

В сети же ее день рождения отметили презентацией нового портрета – на нем Маргрете позирует, сидя в кресле, в сером трикотажном платье в рубчик, укутавшись в красный клетчатый плед.

Маргрете Александрина Торхильдур Ингрид родилась 16 апреля 1940 года во дворце Амалиенборг в Копенгагене. Ее отец – король Фредерик IX из династии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургов, а мать – шведская принцесса Ингрид. У них не было детей мужского пола, в связи с чем в 1953 году Маргрете, как старшая из трех дочерей, получила статус “предполагаемой наследницы престола”, в соответствии с новым законом, предоставившим женщинам право престолонаследия в исключительных обстоятельствах. Маргрете получила домашнее начальное образование, затем училась в простой школе в Копенгагене, а в 1955—1956 годах – в школе-интернате в Великобритании. Уже в 18 лет она стала членом Государственного совета страны и председательствовала на его заседаниях в отсутствие короля. Кроме того, она проходила добровольную службу в женском корпусе Воздушной эскадрильи Дании, а с 1960 года обучалась в университетах в Дании и других европейских странах, прежде всего, в Великобритании.

14 января 1972 года, после кончины отца, она стала королевой. Она – вторая женщина и вторая Маргрете на датском престоле. Ее предшественница Маргрете I правила страной в раннем средневековье. В последние годы в прессе пишут о том, что королева хочет уступить престол своему 54-летнему сыну Фредерику, однако, судя по активности монархини, в январе отпраздновавшей 50-летие своего правления, это случится нескоро.