Из-за подорожания топлива в Берлине возродили конку

Палата депутатов Берлина на экстренном заседании приняла решение о восстановлении в столице Германии конно-железной городской дороги – конки.

Первые вагоны с лошадьми появятся на берлинских улицах уже 1 мая.

– Есть сразу несколько проблем, которые мы решаем с помощью конки. Во-первых, мы снижаем нашу зависимость от российской нефти. Во-вторых, мы снижаем расходы бюджета на топливо, так как бензин сейчас рекордно подорожал. И, самое главное, мы снижаем выбросы парниковых газов, ибо углеродный след от лошадей в десятки раз меньше, чем от автомобилей, – заявила бургомистр Берлина Франциска Гиффай.

Конка будет внедряться в столице ФРГ поэтапно. В мае планируется вывести на улице 500 лошадей, которые заменят половину берлинских трамваев. В июне-июле произойдёт конозамещение автобусов и троллейбусов, а в августе власти Берлина планируют перевести на конную тягу все такси.

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