Покупай, но проверяй

– Мне кажется странным в наше время стоять в очереди за песком или, например, бегать по аптекам, скупая нужное лекарство. Уж если так нужно что-то купить – зайди в интернет, там чего только не предлагают, есть выбор и товаров, и цен, – Николай А., Рыбинск.

Комментирует специалист по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрей Коценко:

– Покупки в Интернете требуют большой осторожности и знания правил кибербезопасности. К сожалению, порой заманчивые предложения в сети на поверку оказываются мошенническими.

В 2021 году Банк России заблокировал более 3000 сайтов, которые выманивали данные пользователей и крали деньги с карт. Многие из этих ресурсов были фишинговыми, то есть сайты маскировались под реальные интернет-магазины. Помимо того, что люди теряли деньги, когда оплачивали что-то на поддельном сайте, мошенники еще и воровали их персональные данные и реквизиты карт. Эту информацию затем они использовали в различных схемах, чтобы украсть с чужих счетов еще большие суммы.

В результате преступникам удалось украсть 13,6 млрд рублей. Таков объем операций, совершенных без согласия клиентов финансовых организаций в 2021 году. Это на 40% больше, чем годом ранее. И в большинстве случаев клиенты сами делали переводы мошенникам или выдавали им секретные данные для доступа к счетам. Замечу, в таких ситуациях банк не обязан ничего компенсировать.

Покупая в Интернете, следует помнить следующие правила. Первое – когда заходите на сайт известного онлайн-сервиса объявлений, внимательно проверяйте адресную строку. Поддельные сайты бывают очень похожи на настоящие, а их адреса могут различаться всего одним-двумя символами. Второе – не переходите по подозрительным ссылками из электронных писем и смс-сообщений, а адреса сайтов нужных интернет-магазинов находите самостоятельно и сохраняйте у себя в закладках. Третье – обязательно обновляйте антивирусные программы на своих гаджетах. И ещё один важный совет – для покупок в Интернете используйте отдельную карту, куда перечисляйте нужную сумму непосредственно перед покупкой или установите по ней лимит трат. Так вы убережете деньги на основной карте, куда получаете зарплату или пенсию. Проявляйте бдительность и осторожность!