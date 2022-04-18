Для молодости кожи мойтесь перед сном: нетипичные советы по принятию душа

Что может быть сложного в том, чтобы принять душ? Нанесли гель, потерли, смыли, вытерлись — и готово. Однако эксперты по здоровью кожи утверждают, что мы должны намного больше думать об этой ежедневной процедуре. То, как мы принимаем душ, имеет гораздо большее влияние на кожу, чем мы думаем. Эксперты из ARRAN Sense of Scotland поделились советами о том, как правильно принимать душ, чтобы сделать кожу более мягкой, гладкой и здоровой.

Принимайте душ реже

Основная проблема заключается в чрезмерной очистке. Большинство из нас принимает душ слишком часто и лишает кожу натуральных масел. Важна также продолжительность приема душа и то, как мы используем продукты для купания.

Говорят, кожа на самом деле – очень умный орган, который способен к самоочищению и сохранению здоровья путем создания слоя из натуральных масел. Если вы будете принимать душ слишком часто, вы нарушите естественный баланс PH и лишите ее защиты.

Эксперты говорят, что достаточно один раз в день принять душ, чтобы поддерживать чистоту. Некоторые из них даже рекомендуют купаться через день, в зависимости от уровня активности. Если вы адаптируете свой распорядок дня к “правилу одного душа”, вы увидите позитивные изменения. Сделать это несложно. Например, если вы собираетесь в спортзал после работы, то просто не купайтесь утром.

Подумайте о времени

Утренний душ разбудит вас и подготовит к новому дню, но эксперты сходятся во мнении, что лучшее время для купания — ночь. Душ поможет удалить грязь и бактерии с поверхности кожи, готовя ее к регенерации, пока вы спите. Ночной отдых с чистой кожей препятствует закупорке пор, поскольку происходит процесс омоложения.

Попробуйте сезонный душ

По мнению экспертов, вы можете адаптировать свою процедуру принятия душа в зависимости от времени года — так называемый сезонный душ. Зимние месяцы более суровы для кожи, а чрезмерное мытье может лишить ее натуральных масел, что, в свою очередь, приведет к шелушению и зуду. Прибавьте к этому воздействие изменений температуры, а именно переход от холода снаружи к теплу центрального отопления или выход из горячего душа в холодную комнату, и у вас получится рецепт катастрофы для кожи.

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Летом имеет смысл чаще принимать душ по мере повышения температуры, особенно если вы занимаетесь спортом или ведете активную работу. Если вы страдаете сенной лихорадкой, то душ перед сном поможет смыть остатки пыльцы. Если вы принимаете душ чаще одного раза, нет необходимости каждый раз использовать мыло.

Сосредоточьтесь на составе продуктов для душа

Как и в случае с едой, важно проверять, что содержится в продуктах, которые вы используете для кожи. Ищите натуральные средства, ароматизированные эфирными маслами, а не агрессивными химическими веществами. Уровни рН также важны. Эпидермис имеет уровень рН 5,5, поэтому найдите что-то максимально близкое к этому значению.

Если вы хотите мягко отшелушивающее средство, выберите мыло с овсянкой или зародышами пшеницы, которое удалит омертвевшие клетки кожи, но не будет слишком абразивным. Глицерин отлично подходит для кожи, так как помогает ей удерживать влагу и устраняет сухость.

Эксперты предлагают использовать средство, которое обогащает вашу кожу и защищает ее естественный барьер. И это необязательно должен быть гель для душа — попробуйте также твердое мыло.

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Мойте только там, где это необходимо

Многие люди сочтут это негигиеничным и грубым, однако некоторые эксперты рекомендуют мылить только там, где это действительно нужно. Опять же речь о том, чтобы позволить коже самостоятельно делать свою работу. Мойте все тело один или два раза в неделю и принимайте ежедневный душ, чтобы сосредоточиться на областях, где много потовых желез или где могут скапливаться бактерии.

Для людей, которые страдают от прыщей на спине и других участках тела, самое худшее — это высушить эти участки путем чрезмерного очищения. Это контрпродуктивно, так как организм чрезмерно компенсирует и вырабатывает больше масла.

Скраб

Отшелушивание два-три раза в неделю поможет удалить накопление омертвевших клеток на поверхности кожи, но скрабирование определенно должно быть исключено. При отшелушивании эксперты советуют использовать что-то нежное и натуральное, а не абразивную поверхность. Воздействуйте на кожу большими круговыми движениями и работайте по направлению к сердцу, чтобы стимулировать детоксикацию.

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Пищевая сода, сахар мелкого помола, кофейная гуща, миндаль мелкого помола, овсянка и морская соль мелкого помола отшелушивают кожу, не оказывая при этом слишком агрессивного воздействия.

Не слишком горячий, не слишком холодный

Холодный душ стимулирует кровообращение и восстанавливает мышцы, тогда как горячий душ расслабляет мышцы и открывает поры. Но, говоря о коже, эксперты считают, что лучше всего теплый душ. Все потому, что горячая вода тоже лишает кожу защитного масла, поэтому +36 °C — идеальная температура.

Установите таймер

Долгий душ кажется роскошным и успокаивающим процессом, но кожа будет вам благодарна, если вы искупаетесь быстрее. Сокращение времени полезнее не только для окружающей среды, но и для кожи.

Эксперты говорят, что 5-10 минут вполне достаточно для очищения. Включите таймер или пару песен, которые вам нравятся, как напоминание о том, что пора выходить.