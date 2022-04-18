Paramount объявила о приостановке вещания своих телеканалов в РФ

Американская компания Paramount приостанавливает вещание своих телеканалов на территории РФ на неопределенный срок с 20 апреля.

В группу Paramount входят каналы Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy, а также MTV Russia и MTV Live HD. Компания объявила о приостановке вещания в РФ еще в середине марта, но не обозначила точную дату. Теперь же российских операторов уведомили, что вещание прекратится на неопределенный срок с 20 апреля, передает «ФАН» со ссылкой на Telegram-канал «Кабельщик».

Ранее компания Discovery объявила об ограничении вещания. Ограничения коснулись 15 кабельных каналов, в том числе Discovery Channel и Animal Planet.

До этого приостановили вещание в РФ телекомпания CNN и американское агентство Bloomberg.

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