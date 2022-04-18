В ДНР заявили об обстреле ВСУ Донецка

ВСУ провели обстрел Петровского района Донецка, они выпустили по городу 10 ракет из БМ-21 «Град», сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.20 (время совпадает с мск) – населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район): выпущено десять ракет из БМ-21 «Град», – цитирует сообщение представительства РИА «Новости».

Ранее в понедельник украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра.

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