В ДНР заявили об обстреле ВСУ Донецка
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ВСУ провели обстрел Петровского района Донецка, они выпустили по городу 10 ракет из БМ-21 «Град», сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.20 (время совпадает с мск) – населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район): выпущено десять ракет из БМ-21 «Град», – цитирует сообщение представительства РИА «Новости».
Ранее в понедельник украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра.
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