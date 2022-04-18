В Кремле рассказали о динамике переговоров РФ и Украины

Динамика переговорного процесса Москвы и Киева оставляет желать лучшего, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно, динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего. Но военная операция продолжается», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Пескова, Украина не демонстрирует постоянства в достигнутых на переговорах с Россией договоренностях.

«Специальная военная операция продолжается. Президент совсем недавно, будучи на космодроме, сказал, что она идет по плану, одновременно с этим, действительно, на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса. Хочу напомнить слова президента о том, что, к сожалению, украинская сторона не демонстрирует особого постоянства по согласованным моментам. Позиция часто меняется. Конечно, динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего», – сказал представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования украинского конфликта потребуется больше, чем одна встреча с руководством России, переговоры нужно проводить, когда будет ясно, какие страны готовы стать гарантами безопасности Киева и на каких условиях.

До этого Зеленский пригрозил Москве прекращением переговоров в случае, если Вооруженные силы РФ не покинут Мариуполь.

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