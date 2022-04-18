Опубликованы снимки обновленного BMW i7

Пользователям продемонстрировали фотографии обновленного электроседана под названием BMW i7.

Автомобиль получил многочисленные схожие детали кузова от ранее показанного паркетника BMW Х7. Электрокар оснащается разделенной двухуровневом светодиодной оптикой. Также здесь применили ходовые огни, имеющие хрустальные элементы. Достоинством электрического седана BMW i7 указали мультимедийный комплекс, который обладает опцией искусственного интеллекта.

Новинка получила панорамную крышу и ряд других продвинутых опций. Мощность модели в максимальной комплектации составит около 650 л.с. Запас хода нового электрического седана BMW i7 достигает 610 километров без подзарядки.