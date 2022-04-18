 

Мнение: Турция начала СВО против курдов

18.04.2022, 13:05, Разное
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Турция официально начала специальную военную операцию против иракских курдов.
Основная цель операции – нанесение поражения отрядам Рабочей Партии Курдистана в Северном Ираке.
После интенсивных авиаударов, артиллерийской подготовки и работы ударных вертолетов, отряды спецназа были высажены в горных районах северного Ирака, где начали работу по курдской военной инфраструктуре. Турки анонсируют задействование крупных контингентов войск и существенную длительность операции, дабы кардинально ослабить возможности РПК по атакам против турок.

Турция разумеется пользуеся тем, что ситуация в Ираке пока что оттеняется событиями на Украине, поэтому стремится использовать образовавшееся окно для решения своих проблем с РПК в Ираке.
Правительство Ирака, скорее всего, ограничится дипломатическими демаршами и протестами в пустоту.

Источник: Colonel Cassad



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