В России создали отечественный магазин приложений RuMarket

Введении против России западных санкций привело к тому, что из мобильных магазинов Google Play и App Store удалили приложения ряда отечественных банков, попавших под ограничения. Из-за нежелания зарубежных онлайн-маркетов соблюдать национальное законодательство в нашей стране задумались о создании собственной программы для владельцев гаджетов.

Теперь пользователи смартфонов и планшетов смогут устанавливать любимые приложения через отечественный аналог. В России создали собственный мобильный магазин RuMarket. Об этом сообщает портал IXBT.

По данным издания, в первом релизе российского маркета доступно порядка 20 программ для скачивания. Пользователи могу установить, к примеру, приложения “ВТБ онлайн”, “Промсвязьбанк” и “Альфа-банк”.

Инвесторами отечественной разработки стали генеральный директор российского подразделения Gett Анатолий Сморгонский и группа “частных IT-инвесторов”, имена которых не раскрываются. Первая версия маркета будет бесплатной для скачивания.

В дальнейшем функционал мобильного магазина расширят. Разработчики планируют добавить систему рейтингов. Все приложения перед добавлением будут проходить модерацию.

“Для всех пользователей, лишившихся своих привычных сервисов, мы запускаем RuMarket — альтернативный магазин для приложений, который доступен не только российским пользователям. Это первый релиз продукта, но он уже работает, и мы будем развивать его дальше”, — подчеркнул Сморгонский.