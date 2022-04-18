Княгиня Шарлен отметила Пасху в кругу семьи после возвращения в Монако

Вчера во всем католическом мире праздновали светлый праздник Пасхи. Во многих городах прошли праздничные службы, например, в Виндзоре, где появились Кейт Миддлтон, принц Уильям и другие члены королевской семьи. Не остались в стороне и монархи Монако, правда, княжеское семейство ограничилось особой публикацией в сети. На фотографии, опубликованной воскресным вечером в социальных сетях Шарлен, члены семьи запечатлены в светлых праздничных костюмах с пасхальным кроликом и корзиной угощений. К посту княгиня добавила короткую подпись:

Счастливой Пасхи.

Прошлогоднюю Пасху королевская семья также отмечала в полном составе – Шарлен опубликовала тогда фотографии в сети. Кстати, воскресный снимок этого года был опубликован спустя всего несколько часов с момента, как князь Альбер II вышел из самоизоляции, вызванной положительным результатом теста на COVID-19. Для Его Светлости это уже второй раз, когда он болеет коронавирусом, к счастью, оба – в легкой форме.

Фотосессия прошла на территории дворца рядом с небольшим фамильным прудом, построенным принцем Райнером III. Это первый семейный портрет с августа и первая фотография, опубликованная с тех пор, как в ноябре появились неформальные снимки в честь возвращения принцессы из Южной Африки. Через несколько дней после публикации тех кадров 64-летний принц Альбер сообщил, что его жена испытывает недомогание и отправляется за медицинской помощью в швейцарскую клинику.

Шарлен вернулась в Монако в начале марта и продолжила лечение в княжестве, однако не появлялась на публике и приостановила выполнение своих официальных обязанностей.

Напомним, что княгиня покинула страну в начале 2021 года. Когда ее дипломатическая миссия в Южной Африке завершилась, она так и не смогла полноценно вернуться домой. Как позже рассказала Шарлен, проблемы начались из-за последствий перенесенной инфекции уха. Врачи долгое время запрещали ей длительные перелеты из-за риска подъема внутричерепного давления. За время болезни Шарлен пропустила несколько важных мероприятий, включая 10-ю годовщину собственной свадьбы, а также открытие Олимпиады в Японии. Однако ее муж и дети дважды навещали княгиню в ЮАР.