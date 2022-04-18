 

Катерина Шпица, Владимир Маркони и другие звезды с детьми на премьере мультфильма в Москве

18.04.2022, 12:35, Разное
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В столичном кинотеатре “Формула Кино на Кутузовском” прошла премьера семейной анимации “Братцы кролики: Пасхальный переполох”. Кинопоказ посетили российские звезды и блогеры со своими детьми. Среди них были Катерина Шпица с сыном, Александра Ребенок с сыном, Снежина Кулова с сыном, Елена Борщева с дочерью, а также Данил Стеклов, ST, Евгения Линович, Максим Траньков, Александр Носик и многие другие.

Немецкий мультфильм, режиссером которого стал Уте фон Мюнхов-Поль, рассказывает историю кролика Макса. Он жил беззаботной жизнью, пока однажды лапы не привели его в компанию талантливых и ловких зайцев. Они – стражи праздника Пасхи, и именно они отвечают за то, чтобы все пасхальные яйца были надежно спрятаны. Неожиданно для самого себя Макс оказался по уши в приключениях! Теперь он должен возглавить важнейшую миссию по спасению долгожданного праздника Пасхи!

Анимационная картина выйдет в российский прокат 21 апреля.

Снежина Кулова с сыномМаксим Траньков с дочерьюКатерина Шпица с сыномЕлена Борщева с дочерьюЕвгения Линович с детьмиДанил Стеклов и Наджеда Лумпова с сыномВладимир Маркони с дочерьмиАлёна Чехова с дочерьюАлександра Ребенок с сыномАлександр Носик



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