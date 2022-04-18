Мнение: Финляндия прощается с нейтральностью

Финны отказались оперировать нашего хоккеиста из уфимского «Толпара». Операция была намечена на 24 апреля, но врачи позвонили и сказали, что хоккеист русский, а русских они больше лечить не собираются. Насколько я понял из статей журналистов, операция была уже согласована, но это же русские — данные русским обещания соблюдать необязательно:

https://www.ufa.kp.ru/online/news/4706700/

С одной стороны, среди финнов много бытовых нацистов. Они довольно робкие, и редко вступают в прямой конфликт с нашими соотечественниками, однако русских они считают людьми низшего сорта, которым в Финляндии не место.

Это историческая проблема. Все финны знают, что один раз СССР напал на Финляндию, но о причинах конфликта финнам уже в школах не рассказывают. Тем более финнам не говорят, что сами они трижды нападали на Советскую Россию, причём в последних двух войнах выступали на стороне Гитлера:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Советско-финские_войны

Наши войска каждый раз разбивали финнов наголову, а побеждённые финны кормили друг друга успокаивающими сказками, согласно которым СССР «закидал их трупами». Самомнение финнов подпитывал и разрыв в уровнях жизни между Финляндией и СССР, который к концу советского периода был более чем десятикратным. Любой финский неудачник, приехав в Ленинград, чувствовал себя вызывающим общую зависть и интерес миллионером.

Эти два фактора, — память о союзе с Гитлером и память о том разрыве в уровнях жизни, который был между нашими странами примерно до конца нулевых, — привели к развитию в Финляндии бытового нацизма в адрес русских. Значительная доля финнов искренне считает русских людьми низшего сорта: слабым, тупым, агрессивным и аморальным народом. При этом убеждённых нацистов, полагающих, что Россия должна быть уничтожена, и что только она мешает Финляндии нормально жить, там относительно мало. Большая часть финнов нас просто тихо не любит. Опросы показывают, что русофобов в Финляндии больше, чем в любой другой стране Евросоюза, включая даже Польшу.

Впрочем, повторюсь, убеждённых нацистов, которые поджигают коттеджи русских соседей, в Финляндии относительно мало. Большая часть финнов не любит русских абстрактно, как народ. Когда финны видят конкретного русского — туриста, покупателя, коллегу по работе, — они в массе своей показывают себя слегка предвзятыми, но всё же адекватными людьми. Также среди финнов много людей абсолютно нормальных, которым всякая русофобия полностью чужда. Тех, кто помнит и уважает нашу общую историю, а иногда приезжает в гости в Петербург, чтобы посетить (в трезвом виде!) разные интересные места.

Если вы читаете новости, вы знаете, что американцы приказали сейчас финнам вступить в НАТО. Раньше финны упёрлись бы всеми копытами, но наотрез отказались бы воевать с Россией снова. Сейчас, к сожалению, поколение финнов, пробовавшее русских на прочность, уже почти вымерло. Новое поколение опыта войны с Россией не имеет — зато оно всю жизнь слушало хвастливые рассказы ветеранов про полчища бестолковых русских орков, которых финские эльфы тысячами косили из снайперских винтовок. Финны не понимают, что территориальных и других споров с Россией у них нет, а вот отказ от нейтральности автоматически делает их приоритетной мишенью для наших ядерных боеголовок.

Отдельное спасибо за это следует сказать нашим «полезным русским», в том числе из числа уехавших в Финляндию. Они так рьяно поддерживали мифы о «немытой России», что большая часть финнов им в итоге поверила. Поверили не все, так как многие финны часто посещают Россию и имеют вполне адекватное представление о реальном положении дел. Однако поверили очень многие, ибо это была лестная для финнов ложь. Истории про диких соседей, якобы стоящих на низшей ступени развития, вообще легко находят дорожку к сердцам маленьких народов, чувствующих ресентимент по отношению к великим державам. А с финнами и вовсе сложился флеш-рояль — они 800 лет были под шведами, потом 200 лет в составе России, и вот, впервые в истории, получили независимость, и даже достигли заметных успехов в строительстве своего государства. У них есть и реальные поводы для гордости, и соблазнительные предлоги для ненависти к большому соседу. У обычного финна, не особо умного и образованного, есть сразу несколько причин включить русофобию в свой менталитет, как у старого алкоголика есть сразу несколько причин завернуть утром в родную рюмочную.

На Западе европейские страны, бывшие в зоне влияния Российской Империи и СССР, называют «поясом обиженных» (butthurt belt). Туда входят Финляндия, Прибалтика, Польша и так далее на юг, вплоть до Румынии. Большая часть этих стран строит свою политику на том, что они «не Россия».

Практичности тут мало. Даже если отставить в сторону соображения морали, — маленькие народы часто разрешают себе аморальное поведение, оправдывая себя своей слабостью, — враждовать с Россией опасно. Досадный период нашей слабости уже прошёл: на агрессию в наш адрес мы готовы отвечать соразмерно. Пока что финны не переходили красную черту — максимум, что они себе позволяли, это скудно спонсировать безнадёжных сепаратистов на северо-западе России. Однако ожидаемое вступление в НАТО, как я уже указывал выше, обязательно будет иметь для Финляндии неприятные последствия. НАТО — наш открытый враг, который прямо сейчас ведёт с нами горячую прокси-войну. НАТО — агрессивная банда, которая уже раздавила с десяток мирных стран, и смыслом существования которой, напомню, является «защита» от России. В идеале — лишение России ядерного оружия и расчленение России на несколько воюющих друг с другом колоний США. Как в девяностые, когда американские советники развязали прямо на территории России две гражданских войны. Подождём немного, посмотрим, что наши военные найдут в мариупольском лутбоксе. По слухам, там как раз ждут встречи с российскими следователями высокопоставленные офицеры альянса…

В общем, НАТО — наш очевидный враг, который с нами сейчас воюет. Мы не единственный враг НАТО, так что вступление в альянс какой-нибудь далёкой страны Россия могла бы проигнорировать. Но Финляндия — нас сосед, у нас огромная по протяжённости общая страница. Вступление Финляндии в НАТО логично расценивать как объявление войны. Пока что холодной, но имеющей все шансы в ближайшие десятилетия перейти в горячую.

Даже если не говорить про военные сценарии, хотя на месте финнов я бы думал в первую очередь про них, остаётся ещё и торговля. Экономика Финляндии сильно завязана на российскую, при этом в силу известных исторических причин от торговли с СССР и Россией больше выигрывали финны, чем мы. Потеря статуса одного из главных российских нейтральных партнёров приведёт к болезненным экономическим последствиям.

Впрочем, к равным отношениям европейцы способны мало, концепция честного партнёрства им не близка. Культура Запада требует отношений господин-слуга, и финнам, пожалуй, будет комфортнее в привычной иерархической конфигурации. Финляндия подчинена Евросоюзу и подчинена США. Унизительная и маловыгодная позиция, но к имперскому мышлению финские элиты неспособны, главные СМИ в Финляндии управляются шведами, а националистические (антирусские) силы находятся под контролем американцев. Поэтому простой Матти, которому власти отключили уже на всякий случай канал RT, полагает, будто участие финнов в войне США против России — дело благородное и безопасное, и что лично ему умирать от лучевой болезни с хрипом «за Байдена!» ни в коем случае не придётся.

Финляндия похожа сейчас на молодого парня из американских боевиков, который вступает в крутую банду, думая, что теперь-то он будет защищён, и что теперь-то его будут все уважать. Позже этот парень понимает, с какой целью бандиты его к себе пригласили, и на какую опасную роль они его назначили, но уже поздно: лёгкого пути обратно в таких случаях нет.

Всё вышеизложенное было «во-первых». У финских врачей были как эмоциональные, так и политические причины отказать русскому хоккеисту в операции. Хоть это и нарушение врачебной этики, но, повторюсь, маленькие народы часто позволяют себе забывать о морали, когда речь заходит об их отношениях с великой державой. «Мы маленькие, а Россия большая, следовательно, мы имеем право компенсировать свой маленький размер подлостью».

Теперь во-вторых. Финляндия — хоккейная страна. В феврале, на олимпийских играх в Пекине, финны выиграли турнир и взяли золотую медаль. В финале они играли против России и победили нашу сборную со счётом 2:1. Мы для финнов — основной соперник, причём соперник принципиальный, отношения с которым выходят далеко за рамки здоровой спортивной борьбы. Я не вижу ничего странного в том, что когда у финнов появилась легальная возможность навредить русскому хоккею, они ей воспользовались. В самом деле, а то что же получается — финские врачи нашего хоккеиста прооперируют, а через пару лет он их команде в ворота шайбу закатит?

Конечно, это мелко, некрасиво. Русские врачи, к примеру, лечат всех, включая даже захваченных на поле боя врагов. Однако русские сейчас — как евреи в 20-м веке, на Западе можно нас легально ненавидеть. А уж когда к ненависти добавляется весомый материальный интерес, искушение забыть об элементарных нормах морали становится для некоторых наших соседей почти непреодолимым.