 

Мнение: Мина от «Союзмультфильма»

18.04.2022, 12:05, Разное
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Сегодня почему-то стремительно набирает популярности мультфильм, выпущенный «Союзмультфильмом» еще 49 лет назад, в 1973 году.  Мультфильм рассказывает о дружбе советских ребятишек с африканским мальчиком, которого зовут Мвамба. Но в  мультфильме есть и шустрый «Нептун» и затонувший корабль с символикой Z борту.

Конкретно вот этот отрывок из мультфильма 1973 года стал почему-то очень популярен сегодня.

Этот отрывок мультфильма сегодня выглядит как мина замедленного действия, заложенная еще в 1973 году. Или я не прав?

Ну и что бы два раза не вставать не писать. А как сегодня расценивать вот эту песню группы «Ленинград»?  Тоже, как мину замедленного действия, заложенную 10 лет назад?

Источник: Ирек Муртазин



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