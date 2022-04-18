Саратовские власти не захотели принимать купленного Рашкиным лося

Убивший лося депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) возместил весь причиненный ущерб и купил животное такого же вида, но в Саратовской области не готовы его принимать, сообщила первый секретарь регионального обкома КПРФ Ольга Алимова.

Хозяйства Саратовской области отказывались продавать животное Рашкину, после чего он решил приобрести его в другом регионе, сказала Алимова РИА «Новости».

«Против Рашкина продолжается судебное рассмотрение дела, хотя он погасил все долги, выплатил все, что касается требований комитета по охотоведению, выплатил более чем достаточно денежных средств, в том числе и на корма, приобрел лося, которого Саратовская область не готова принять, потому что они не знают, что делать в таких случаях», – отметила она.

Очередное заседание дела в Калининском райсуде пройдет в 13.00 (12.00 мск) понедельника.

Ранее Рашкин заявлял, что решил отказаться от охоты после пережитого стресса и заниматься благотворительностью. Он пояснял, что нашел живого лося и готов его привезти. Животное он нашел в Иркутской области у охотника, который вырастил лосиху и готов ее продать за 200 тыс. рублей.

Напомним, Госдума приняла постановление о согласии на передачу в суд уголовного дела о незаконной охоте в отношении депутата от КПРФ Валерия Рашкина.

В марте саратовский суд заменил меру пресечения обвиняемому на подписку о невыезде.

Рашкина подозревают в незаконном убийстве лося. Его задержали в Саратовской области с тушей животного в машине. Рашкина уже признали виновным по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Его лишили прав на управление транспортным средством и назначили штраф в 30 тыс. рублей. Кроме того, ему предъявлено обвинение по статье «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору». Басманный суд Москвы запретил Рашкину охотиться, выходить ночью из дома и общаться со свидетелями.

24 января Рашкин заявил, что хочет выпустить в лес лося взамен убитого на незаконной охоте в Саратовской области, но ему отказываются продать животное.

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