 

На застрелившего спасателя пенсионера завели новое дело

18.04.2022, 12:00, Новости дня
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В отношении подозреваемого в убийстве спасателя в Московской области пенсионера возбуждено еще одно уголовное дело, сообщили в ГСУ СК по региону.

«Следователем ГСУ СК РФ по Московской области в рамках расследования уголовного дела об убийстве спасателя экстренных служб (ч. 2 ст. 105) проведены осмотры, допрошены свидетели. По результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 («Незаконное лишение свободы с применением оружия») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»)», – сообщается на сайте ведомства.

Ранее представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий сообщала, что правоохранители задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя в подмосковном Одинцове. У задержанного изъяли две единицы самодельного оружия.

По данным следствия, 17 апреля в многоэтажном доме в Одинцове спасатель позвонил в дверь квартиры для того, чтобы зайти внутрь и оказать помощь «альпинисту», который был снаружи дома на тросе. Однако владелец квартиры выстрелил через дверь и смертельно ранил спасателя.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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