Changan перенесла старт продаж кроссовера Changan Uni-K в РФ из-за проблем с логистикой

Обновленный кроссовер Changan Uni-K выйдет на российском рынке позже, чем планировали.

В компании указали, что соблюсти сроки поступления в продажу не удалось из-за появившихся проблем с логистикой. Некоторые экземпляры кроссоверов до настоящего времени не могут попасть на территорию России. Следует отметить, что перенос сроков выхода Changan Uni-K на рынок РФ осуществляли и ранее.

Вместе с тем отечественные покупатели высоко оценили данную модель, которая имеет современный вид и улучшенные характеристики. Под капотом кроссовера Changan Uni-K установлен 2-литровый бензиновый агрегат с турбиной на 226 л.с. мощности. Автомобиль также получил систему полного привода. Цена кроссовера будет сообщена позже.