 

Турецкие артисты вышли на антивоенный митинг в Москве с требованием поставить курдам комплексы С-400

18.04.2022, 11:51, Разное
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80 турецких деятелей культуры и искусства провели в Москве антивоенный концерт-митинг против военной операции «Коготь-Замок», которую проводят турецкие ВВС против иракских курдов.

Активисты потребовали от российских властей начать поставки непризнанному Курдистану комплексов С-400.

Артисты прибыли в Москву чартерным рейсом вскоре после начала военной операции. Многие из них заявляют, что не могут жить в стране, которая развязала военные действия против ни в чём не повинных курдских соседей, а некоторые признаются, что им стыдно быть турками и в этот момент они скорее склонны ощущать себя курдами.

По мнению противников войны, наиболее эффективный способ остановить турецкую агрессию – поставить в Курдистан противовоздушные комплексы С-400, которые помогут защититься от налётов авиации. Также они призвали международное сообщество ввести против Турции блокирующие секторальные санкции, исключить страну из НАТО и исключить из Миротворческого комитета ООН.

– Эрдоган сошёл с ума. Это безумный старик, который ни с того ни с сего начал бомбить беззащитных курдов. Как дальше жить и возвращаться в Стамбул, я не знаю. Я народный артист Турции, но в России меня никто не знает. Предложили работать на стройке и грузчиком в «Пятёрочке». Очень страшно за завтрашний день. Турки грабят курдские сёла и грабят там бытовую технику, воруют даже ковры со стен и собак. Это ужасно, Турция должна стать государством-изгоем, а курдам все приличные страны обязаны поставлять вооружение, включая комплексы С-400 и ядерные боеголовки, – сказал народный артист Турции Ыскандер Чолбаноглу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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