 

Собянин представил меры поддержки семей с детьми, малого бизнеса и производителей лекарств

18.04.2022, 11:24, Разное
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Власти российской столицы прикладывают огромные усилия, чтобы в эпоху западных санкций повысить устойчивость городской экономики и социальной сферы. Они вводят новые меры поддержки как для обычных граждан, так и для бизнеса. О новых решениях в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, уже утверждена программа поддержки работников, находящихся под риском увольнения. На ее реализацию будет затрачено более трех миллиардов рублей с учетом федеральных субсидий. Помощь смогут получить граждане, которые потеряли работу после закрытия иностранных компаний. Почти 60 тысяч сотрудников смогут рассчитывать на помощь властей. Для тех, кто находится в вынужденном простое, будут организованы временные работы.

Кроме того, в Москве принят порядок назначения и выплаты ежемесячных пособий на детей из нуждающихся семей, соответствующий решению президента России Владимира Путина. Единый размер пособий устанавливается для всех несовершеннолетних детей и будет определяться с учетом доходов семьи относительно городского прожиточного минимума.

“В зависимости от дохода семьи выплата может составить 50% от величины прожиточного минимума ребенка – 8087 рублей, 75% – 12 131 рубль или 100% – 16 174 рубля в месяц”, – уточнил Собянин.

Также в столице принята новая программа льготного онлайн-кредитования для МСП. Примечательно, что предприниматели смогут брать кредит по заранее утвержденной ставке 13,5% на любые цели в любой отрасли экономики. Дополнительные меры поддержки будут оказаны фармацевтической отрасли Москвы. Сегодня эта сфера активно занимается импортозамещением лекарственных препаратов.



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