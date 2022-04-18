Была счастлива с мужем полвека и спасла сына от ухода из семьи: личная жизнь Немоляевой

Свою единственную любовь Светлана Немоляева встретила еще в молодости. Придя работать в театр им. Маяковского, артистка привлекла внимание сразу двух ухажеров. Александр Лазарев буквально отбил красавицу у своего бывшего однокурсника, Анатолия Ромашина, и ни разу об этом не пожалел.

Многим казалось, что бурный роман двух коллег не продлится долго, но догадки не оправдались. Немоляева и Лазарев поженились, создали крепкую семью и прожили вместе 50 лет, хотя их отношения не всегда складывались легко.

Пара расписалась в 1960 году. В семье не обходилось без ссор и ревности, однако конфликты не разрушили любовь супругов. Дипломатичная Немоляева и вспыльчивый Лазарев старались находить общий язык, шли на компромиссы и никогда не давали друг другу реального повода для расставания. Неудивительно, что их брак называли одним из самых крепких в Советском Союзе.

Страшной датой в жизни Светланы Немоляевой стало 2 мая 2011 года. В этот день неожиданно скончался ее любимый супруг. Вот уже 11 лет артистка живет с болью потери в сердце и хранит кабинет мужа таким, каким он был при его жизни. От тоски и одиночества ее спасают внуки, невестка и взрослый сын, унаследовавший от родителей удивительное качество. Некоторые считают Александра Лазарева-младшего ловеласом, но он, как и отец, является однолюбом.

Единственный наследник знаменитой пары появился на свет в 1967 году. Александр Лазарев-младший рос за кулисами, дебютировал в кино уже подростком и стал успешным актером. Александр взял пример с родителей не только в карьере, но и в личной жизни. К своим 54 годам наследник Немоляевой построил крепкую семью с единственной женой, однако в этом есть заслуга и его знаменитой матери.

Александр женился на своей супруги Алине больше 30 лет назад. Сейчас спутники могут похвастаться двумя взрослыми наследниками и крепким союзом, однако так было не всегда. Однажды, в начале семейной жизни, Александр Лазарев-младший увлекся коллегой по театру Амалией Мордвиновой и едва не ушел от супруги. Пойти на такой шаг ему не позволила влиятельная родительница.

Светлана Немоляева пришла на разговор к художественному руководителю театра Марку Захарову. После этого Мордвинова покинула труппу, а Лазарев-младший передумал разрушать брак, где уже росла маленькая дочка. Вскоре сын и невестка подарили Немоляевой внука, а она еще не раз спасала их семью. Иногда, чтобы вернуть в союз наследника мир, артистка устраивает примирительные посиделки на своей даче.