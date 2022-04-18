Официально: рэпер Гуф станет отцом во второй раз

Вчерашним вечером в социальных сетях девушки появилась серия фотографий, демонстрирующих округлившийся живот. На фото Юлия отметила официальный аккаунт Алексея и добавила к посту лаконичную подпись:

Мы тебя очень ждем!

Рэпер же сообщил радостную новость прямо со сцены во время концерта. Поклонники пары, кстати, могли догадаться заранее, ведь Гуф еще в последнем треке дал подсказку:

У меня вторая жена — по-моему, хорошая. Я хочу дочку, и монетка уже подброшена.

Напомним, что 42-летний Долматов и 25-летняя модель и дизайнер Юлия Королева познакомились в социальных сетях и после долгой переписки решили встретиться вживую. В октябре прошлого года рэпер сделал девушке предложение, а уже зимой влюбленные поженились. Летом пара пережила непростые времена и чуть было не распалась. Причиной послужило заявление бывшей Гуфа Айзы о том, что они с ним снова сошлись. Информация так и не подтвердилась официально.