Анна Михалкова, Евгения Милова и другие на спецпоказе фильма “Оторви и выбрось”

В кинотеатре “Иллюзион” прошел специальный показ нового фильма Кириллла Соколова “Оторви и выбрось”. Картину представили актеры Анна Михалкова, Виктория Короткова, Софья Кругова, Данил Стеклов, Ольга Лапшина, Игорь Грабузов и генеральный продюсер фильма Артем Васильев. После показа состоялось обсуждение фильма со зрителями.

От любящей родни не уйдешь. Так думает Вера Павловна, устремившись в лихую погоню вслед за своей внучкой Машей, пытаясь отобрать ее у непутевой дочери Оли. Помогает Вере Павловне Олег- все еще влюбленный в Олю “бывший”, даже после того, как посадил ее в тюрьму. Кажется, во всей этой уморительной суматохе только маленькая Маша знает, как взрослым не слететь с катушек.

В фильме сыграли Анна Михалкова, Александр Яценко, Виктория Короткова, Софья Кругова, Ольга Лапшина, Виталий Хаев, Николай Шрайбер и другие. В прокате с 21 апреля.

Анна Михалкова Ольга Лапшина Евгения Милова Данил Стеклов Виктория Короткова Софья Кругова Игорь Грабузов Егор Москвитин