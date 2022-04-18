 

Немецкие пищевики предостерегают о производственном простое в случае отказа от российского газа

18.04.2022, 10:59, Разное
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Эмбарго на российский газ грозит пищевой промышленности производственным простоем, заявил председатель немецкого профсоюза «Питание — Деликатесы — Рестораны» Гидо Цайтлер. Последствия этого ощутят на себе потребители в супермаркетах, предостерегает он, а они и так уже страдают от дефицита некоторых продуктов и повышения цен.


AP

Немецкий профсоюз «Питание — Деликатесы — Рестораны» предостерёг немецкие власти от введения эмбарго на российский газ, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. «Остановка газовых поставок окажет огромное влияние на производство продуктов питания. По уровню потребления газа пищевая промышленность занимает в Германии второе место после химической промышленности», — заявил председатель организации Гидо Цайтлер. По его словам, дефицит голубого топлива приведёт к остановке производства: «Голодать мы из-за этого не будем, но будет большой производственный простой, который ощутят на себе потребители в супермаркетах».

По количеству затрачиваемой энергии первое место в пищевой промышленности занимает производство молочных продуктов, потом мяса, жира, масла, хлеба и, наконец, сахара. Голубое топливо используется в первую очередь как источник энергии для поддержания различных процессов, объяснил Цайтлер: «В производстве продуктов питания для сушки, варки или прожарки используется большое количество энергии. То же самое касается охлаждения, чтобы предохранить продукты от порчи».

Боевые действия на Украине уже привели к перебоям с поставками и повышению цен на энергию, что оказало большое влияние на пищевую промышленность. При этом расплачиваться за всё это приходится потребителям. У крупных концернов получится внедрить новую ценовую политику, но многие представители среднего бизнеса с этим не справятся, предостерегает глава профсоюза: «Повышение стоимости производства представляет угрозу для их существования, некоторым придётся закрыть свои предприятия».

Также в связи с ростом цен на продукты питания Цайтлер призвал государство оказать помощь малоимущим семьям: «Если цены на продукты питания продолжат расти, государству стоит задуматься над целевой поддержкой малоимущих домохозяйств и получателей пособия Hartz IV».



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