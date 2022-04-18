 

ФСБ предотвратила теракт ИГ в Карачаево-Черкесии

18.04.2022, 10:32, Новости дня
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ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии трех сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), готовивших теракт, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности на территории Карачаево-Черкесской Республики пресечена подготовка террористического акта. В Черкесске задержаны трое граждан России, осуществлявших его подготовку в отношении одного из объектов органов власти по указанию боевиков запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Исламское государство», – передает ТАСС сообщениие ФСБ.

По адресу проживания террористов изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, схему с объектом террористического устремления, средства связи, содержащие значительное количество террористического контента, интернет-инструкции по изготовлению средств террора, а также переписку с боевиками МТО о планируемом преступлении.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту в составе группы лиц), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

Напомним, 13 апреля в Ставропольском крае был задержан сторонник террористической организации «Исламское государство*» (запрещена в России), он занимался подготовкой теракта на железнодорожном вокзале.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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