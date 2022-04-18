ВС РФ уничтожили ракетами «Искандер» четыре склада ВСУ

Вооруженные силы РФ уничтожили ракетами «Искандер» четыре склада вооружения и военной техники ВС Украины, а также три района сосредоточения живой силы противника, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков сообщил, что «ракетными войсками нанесены удары высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер», уничтожены четыре склада вооружения и военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск», передает ТАСС.

Также «армейской авиацией уничтожено восемь танков и других боевых бронированных машин, а также до роты живой силы противника в районах Пашково, Веселое и Ильичевка», передает РИА «Новости».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 139 самолетов, 483 беспилотных летательных аппарата, 250 зенитных ракетных комплексов, 2326 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 1004 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 2184 единицы специальной военной автомобильной техники», – проинформировал Конашенков.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале «конкретной» спецоперации на Украине и предложил украинским военным сдаться российским войскам.

—