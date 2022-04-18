Chevrolet планирует выпустить в Китае новый кроссовер Seeker

Известная марка Chevrolet готовится к выходу на рынке Китая нового кроссовера.

Автомобиль под названием Chevrolet Seeker уже доступен на официальных снимках. Эксперты констатировали, что паркетник по размерам имеет многочисленные сходства с Trailblazer. Кроме того, под капотом кроссовера используется 1,5-литровый бензиновый мотор, который выдает 179 л.с. мощности. Автомобиль поступит на рынок в версиях с дисками на 17 и 18 дюймов.

Более подробные технические параметры модели пока не сообщаются. Вместе с тем уже в ближайшее время ожидается официальная премьера модели, которая сможет привлечь внимание продвинутых автолюбителей своим видом и техническими параметрами.