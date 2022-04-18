Я злюсь. Я боюсь. – Личное мнение

Несколько лет назад у меня случился один из самых откровенных разговоров в жизни, из которого я вынесла ценный урок.

Мы говорили с подругой о том, почему у неё не ладятся отношения с мужчиной.



Фото: istockphoto.com

Она любит его, он — её. По всем параметрам подходят друг другу идеально. Секс прекрасный.

Но постоянно скандалят. Через неделю уже и не вспомнят, из-за чего ругались в прошлое воскресенье, но помнят, что ругались.

И вот я всё никак понять не могла, чего моей подруге надобно, чем именно она так недовольна, и почему её мужчина не может её успокоить, когда ей это так нужно.

Сложив два мозга вместе — её и мой — мы смогли докопаться до истины: свою неуверенность, свой страх моя подруга подменяла агрессией, которую выплёскивала на мужчину.

Отец её из семьи ушёл очень радо. Девочка росла без ощущения большого и сильного папы, стоящего у неё за спиной и готового защитить в любой момент.

Ребёнок, не чувствуя себя защищённым, боится. Много, всего, часто. Моя подруга ещё в детстве научилась трансформировать крайне болезненное чувство страха в агрессию.

Когда боишься, чувствуешь бессилие. Когда злишься, чувствуешь силу. Слабые боятся, сильные злятся. Злиться — не так больно, как бояться.

Примерно такая схема чувств и мыслей выработалась у моей подруги в детстве. Она перенесла её во взрослую жизнь, в целом, и в отношения с мужчинами, в частности.

– Когда ты на него напрыгиваешь и что-то там от него энергично требуешь, что ты чувствуешь? — спросила я.

– Я злюсь.

– А под злостью что?

– Я боюсь.

– «Я злюсь» равно «Я боюсь», так, что ли получается?

– Получается, так.

Я посоветовала подруге не бежать от страха. Демонстрация уязвимости — это тоже сила. Лучше рассказать о своих тревогах, чем заколотить их страхом и напрыгнуть с претензиями.

Я помогла подруге, но помогла и себе.

Теперь, всякий раз, когда злюсь, я задаюсь вопросом: боюсь ли я чего-либо в моменте? Если да, то чего именно? Нахожу ответ. Решаю проблему.

Сейчас, когда мир потряхивает, боятся многие. И многие подсознательно хотят трансформировать свой страх в злость: найти виноватых, заклеймить, обозвать. Даже проклясть.

Вот сейчас, например, модно клеймить тех, кто уехал. Изливать на них всю свою злость, за которой стоит, как мне кажется, простая неуверенность в завтрашнем дне.

Ну, уехали они и уехали. Вы-то чего негодуете? Они за ваш счёт, что ли, отчалили, или вы скучать по ним будете?

Причины отъезда могут быть самыми разными. Нам они неизвестны. Да, и поведение уехавших тоже разнится. Чесать всех под одну гребёнку — глупо.

Кто-то смог спокойно получить паспорт Израиля. Кто-то — возможно, даже вы — может рассчитывать на европейский паспорт.

Намерение иметь европаспорт — не преступление. Не стоит бросаться на всех тех, у кого такое намерение есть.

Может, вы бы сами не отказались иметь паспорт страны ЕС, но уверены, что не потянете? Ответьте-ка честно.

Если ответ положительный, то обратите внимание на Румынию. Красивая, большая страна с прекрасной архитектурой. Море есть, Родина — рядом. Горы и сочные луга тоже имеются.

Законно получить гражданство Румынии реально, не вваливая в процесс огромных денег, как это происходит в случае получения гражданства Кипра, например.

Румыния — член Евросоюза. Это означает и свободное перемещение по территории ЕС, и постоянное проживание в любой его стране.

Румыния разрешает двойное гражданство. Вид на жительство, как показывает практика, могут и отнять, а вот лишить гражданства фактически невозможно.

Румынский паспорт — это безвизовый въезд в 169 стран мира, включая Великобританию и Австралию.

У Румынии, в отличие от России, заключено с США торговое соглашение, которое даёт возможность получить визу Е2, а это уже — один из самых простых и доступных способов легально жить и вести бизнес в Америке.

Более того, с 2024 года между Румынией и США вводится безвизовый режим.

Европаспорт — это не только путешествия во многие страны без виз, но и социальные гарантии: европенсии, меры социальной и медицинской поддержки. официальное, конечно же, трудоустройство.

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Часто в последнее время злитесь? Чего, на самом деле, боитесь? Имеете привычку вываливать страх и злость на самых близких?

Если да, то, может, пора повзрослеть и начать близких просто любить? Смело и безоговорочно.

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