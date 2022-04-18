 

Новый антирекорд — половина немцев не одобряют работу Шольца на посту канцлера

18.04.2022, 9:35, Разное
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49% граждан Германии недовольны работой канцлера Олафа Шольца — это максимальный уровень с момента его вступления в должность, пишет Frankfurter Allgemeine. По данным опроса, проведённого институтом Insa, для правительства ФРГ в целом складывается ещё более мрачная картина: его деятельность не одобряют 55% населения страны.


AP

Недовольство работой канцлера Олафа Шольца достигло максимального уровня с момента его вступления в должность. Это следует из данных опроса, проведённого институтом изучения общественного мнения Insa, пишет Frankfurter Allgemeine.  

Согласно результатам опроса, работой Шольца недовольны 49%. Противоположное мнение высказали лишь 38% респондентов. Это худший показатель с начала срока полномочий Шольца на посту канцлера.

О недовольстве работой федерального правительства рассказали 55% опрошенных. 35%, напротив, с удовлетворением относятся к его деятельности. 

Если бы выборы в бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, социал-демократы, вероятно, не смогли бы возглавить правительство. Как и на прошлой неделе, Социал-демократическая партия Германия набрала бы 25% и расположилась бы лишь на второй позиции. Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов одержал бы победу с результатом 26% — этот показатель также остался неизменным.

«Союз 90 /Зелёные» прибавил бы к своему прошлому результату 1% и в общей сложности набрал бы 17% голосов. По 10% получили бы Свободная демократическая партия и «Альтернатива для Германии», однако последняя потеряла бы 1%.

Левая партия сумела бы набрать ещё 1% и преодолела бы 5-процентный барьер. Остальные партии получили бы в общей сложности 7%.

Опрос проводился с 11 по 14 апреля 2022 года. В нём приняли участие 2404 гражданина Германии. Указывается, что статистическая погрешность составляет плюс-минус 2,8%, пишет Frankfurter Allgemeine.  



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