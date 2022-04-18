Олег Дерипаска торжественно принят в ряды КПРФ

На заседании съезда ЦК КПРФ в партию торжественно приняли бизнесмена Олега Дерипаску. Партбилет ему вручил лично лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов.

«Олег Владимирович – достойный сын Отечества, крупный промышленник, создавший миллионы рабочих мест в стране. Он в трудный период смог не только сохранить, но и добиться развития Горьковского автозавода, при этом сохранив его правильное историческое название. Думаю, он будет верным последователем идей Маркса и Энгельса. Кроме того, в трудные времена поддержка крупного бизнеса КПРФ не помешает», – сказал в ходе выступления Зюганов.

Выступил на съезде и предприниматель.

«Я, как вы понимаете, родился в простом советском городке Дзержинск, и считаю себя советским человеком. В девяностые годы я не стал ждать помощи от государства и сразу принялся спасать заводы и создавать рабочие места. Мне небезразлична судьба нашей советской родины. Для этого я и вступил в КПРФ», – заявил Дерипаска.

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