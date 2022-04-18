США решили направить делегацию в пять стран убедить «изолировать Россию»

Американские сенаторы отправятся в пять стран, чтобы убедить власти осудить происходящее на Украине, сообщили СМИ.

Как пишет The Hill , четыре сенатора и член палаты представителей США собрались в Польшу, Индию, Германию, Непал и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Уточняется, что американские представители посетят данные страны в течение девяти дней, передает RT.

Как пишет газета, по мнению американской стороны, страны, в которые собираются сенаторы, не в достаточной степени поддерживают попытки Запада «изолировать Россию».

Напомним, российский лидер Владимир Путин по итогам пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на космодроме Восточный заявил, что РФ и Белоруссия должны углублять интеграцию в рамках Союзного Государства в условиях санкционной войны, Москва и Минск будут вместе противостоять попыткам изолировать их от глобальной экономики.

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