Цены на нефть выросли на опасениях дефицита сырья
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Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на опасениях дефицита сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.55 цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,32% – до 112,07 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 0,3%, до 106,69 доллара, передает РИА «Новости».
Росту цен, в частности, способствуют перебои с поставками из Ливии. Как информирует Bloomberg, два ливийских порта были вынуждены прекратить отгрузку нефти на фоне протестов против премьер-министра Абделя Хамида Дбейбы, а на месторождении El Feel производительностью 65 тыс/ баррелей в день остановлена добыча.
Кроме того, опасениям дефицита черного золота по-прежнему способствует напряженная ситуация вокруг Украины и возможность новых антироссийских санкций.
За предыдущую рабочую неделю нефть марки Brent на этом фоне подорожала на 9,63%, а WTI – на 9,32%.
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