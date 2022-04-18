 

Госсектор оказался главным нарушителем закона о «серых сим-картах»

18.04.2022, 9:10, Новости дня
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Минцифры выяснило, что госорганы хуже других корпоративных клиентов исполняют требования закона о «серых сим-картах», пишут СМИ.

По словам источников в нескольких крупных операторах связи, Минцифры поручило мобильным операторам с 15 апреля начать отключение абонентов из госсектора от услуг связи из-за нарушения этого закона, передает «Коммерсант».

По закону корпоративные абоненты должны были внести сведения о конечных пользователях сим-карт в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг до декабря 2021 года, а если операторы не отключат госзаказчиков, то им грозят штрафы до 200 тыс. рублей.

Операторы получили письмо об этом на минувшей неделе, «из него следует, что госорганы хуже других корпоративных клиентов исполняют требования закона».

Отмечается, что операторы могут оказывать услуги только абонентам, которые прошли идентификацию. В министерстве не уточнили, сколько на данный момент номеров зарегистрировано и какая часть принадлежит госорганам.

Различные услуги, в том числе мобильной связи, госсектору оказывают все крупнейшие операторы. В МТС сообщили, что оператор выполняет все требования закона: «Основная часть наших B2B- и B2G-абонентов прошла процедуру верификации, часть абонентов заблокирована».

Источник в одном из операторов отметил, что они не могут в одностороннем порядке прекратить оказание услуг заказчикам из госсектора, так как это будет нарушением требований законодательства о госконтрактах.

Это подтверждает управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев: «Закон о госзакупках не допускает одностороннего отказа от исполнения договора, и тем самым требование закона о серых сим-картах входит в противоречие с нормами закона о госзакупках».

Он указал, что закон о серых сим-картах не предусматривает административную ответственность для абонентов, но операторам связи грозят штрафы, и они могут переложить ответственность на клиентов – например, увеличить плату или взыскать сумму штрафа с клиента.

В РФ около 25 млн корпоративных сим-карт, говорит аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. К концу января в ЕСИА не было зарегистрировано около 7 млн сим-карт, из которых 2 млн операторы на тот момент уже отключили. По оценке аналитика, 3-4 млн незарегистрированных сим-карт могут принадлежать госструктурам.

Проблемы с регистрацией, по его мнению, могут носить организационный характер, «но не исключено и то, что госорганы считают, что требования этого закона к ним не относятся».

Напомним, в ноябре корпоративных пользователей предупредили об отключении от услуг мобильных операторов.

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