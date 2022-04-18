 

Группа из восьми туристов пропала во время сплава в Свердловской области

18.04.2022, 9:09, Новости дня
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Группа туристов из восьми человек пропала во время сплава по реке в Свердловской области, информирует региональный главк МЧС.

По данным ведомства, в ночь на понедельник в экстренные службы поступило сообщение, что туристическая группа в составе восьми человек, сплавлявшаяся по маршруту по рекам Большой Шишим и Чусовая, не вышла в назначенное время к месту сбора, где их ожидал автомобиль.

«К месту планируемого сбора была направлена оперативная группа 10-го поисково-спасательного отряда Первоуральска и представители полиции. Следов туристов на месте обнаружено не было… Спасатели на плавсредствах исследуют акваторию рек и прибрежные территории по предполагаемому маршруту тургруппы», – передает РИА «Новости» сообщение МЧС.

Как добавили в ведомстве, туристическая группа не регистрировалась в МЧС, поэтому ее пропажа была обнаружена с задержкой, а поиски осложняет отсутствие точных данных о маршруте. Всего в поисках туристов задействованы 22 человека и 10 единиц спецтехники, уточнили в МЧС.

Ранее три туристки пропали в окрестностях горы Фалаза в Приморье.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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