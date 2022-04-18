Япония решила «проводить работу» среди не принявших санкций против РФ стран

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки на заседании парламентского комитета заявил, что одна из целей его участия в министерской встрече G20 заключается в «проведении работы» среди стран, не принявших санкций против России.

Судзуки отметил, что в повестке встречи много вопросов, в том числе и ситуация на Украине.

«Сейчас Япония вместе с другими странами, в первую очередь с G7, ввела санкции против России. Но если санкции введет только часть стран, то возможны лазейки. Поэтому мы хотим, чтобы как можно больше стран приняли участие в санкциях, чтобы не было лазеек. Среди стран-участниц G20 есть и такие, кто воздерживался при голосовании резолюций ООН или был против. Я считаю важным использовать (встречу G20), чтобы проводить работу среди таких стран», – цитирует РИА «Новости» ответ министра на требование японских депутатов обосновать свое отсутствие на заседаниях парламента из-за визита в США для участия в G20.

Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины. Однако ранее западные СМИ отмечали, что нежелание многих стран вводить санкции против РФ по примеру Запада привело к расколу в мире, что, вероятно, позволит Москве обойти ограничительные меры.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

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