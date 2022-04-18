 

В Германии отвергли идею добычи сланцевого газа и признали зависимость от России

18.04.2022, 8:30, Новости дня
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Германия не намерена добывать сланцевый газ, поскольку это повлечет за собой ущерб для немецкой экологии, сообщил министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек.

По его словам, по этой причине Берлин не может быстро отказаться от поставок российского газа.

«Немедленное эмбарго на газ поставит под угрозу социальный порядок в Германии», – передает РИА «Новости» слова Хабека.

Немецкий политик уточнил, что у ФРГ крупные запасы сланцевого газа, однако для его добычи необходим гидроразрыв пласта. По его прогнозам, на разработку месторождений и получение соответствующих разрешений потребуются годы.

«Это сложно в соответствии с законом о водных ресурсах, поскольку такой способ добычи может иметь негативные последствия для окружающей среды. Сейчас у нас нет предприятий, желающих заниматься этим», – заключил вице-канцлер.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что при отказе от российского газа в Германии в ближайшие два года произойдет падение производства на 220 млрд евро, экономике ФРГ угрожает «резкая рецессия».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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