 

В NASA рассказали об открытии самой большой кометы

18.04.2022, 7:41, Разное
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По мнению ученых, размер кометы имеет ядро в 50 раз больше, чем обычно встречаются.

Впервые обнаруженная астрономами Педро Бернардинелли и Гэри Бернштейном в 2010 году, комета снова привлекла внимание астрономов благодаря новым снимкам космического телескопа Хаббл.

Данные показали, что ее ядро весит 500 триллионов тонн и имеет размер 137 километров, что делает ее самой большой кометой из известных ученых.

Несмотря на то, что небесное тело движется к нам со скоростью 35 000 километров в час, нет необходимости паниковать при его приближении в 2031 году, так как его траектория проходит на расстоянии миллиард миль от Солнца.

– Мы всегда подозревали, что эта комета должна быть большой, потому что она очень яркая на таком большом расстоянии, – сказал планетолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэвид Джевитт. – Теперь мы подтверждаем, что это так.

Комета следует по длинному эллиптическому пути вокруг Солнечной системы. Свой путь по орбите он проходит за три миллиона лет. На самой дальней дистанции комета может проходит на расстоянии до половины светового года от Солнца.



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