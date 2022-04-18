Йети забрался на ферму и съел теленка

Американскому исследователю аномальных существ Лону Стриклеру недавно пришло письмо из штата Оклахома, в котором неназванный мужчина рассказал, что в начале 1950-х годов на ферму его друга забрался йети, чтобы полакомиться теленком:

“Здравствуйте, сэр. Мой друг рассказал мне эту историю несколько лет назад, когда мы охотились с луками в округе Гарфилд, штат Оклахома.

Мой друг- метис – наполовину индеец народности крики, наполовину ирландец. Его семья жила на ферме в округе Осейдж в Оклахоме. Его отец также владел землей на западе в округе Гарфилд, но та земля не подходила для выращивания зерна, поэтому они и арендовали землю в Осейдже.

У них была четверть участка открытого луга, который использовался для выращивания пшеницы для корма скоту, который разводили, и четверть участка густо поросшей лесом земли. Лесистая местность почти окружала луга.

Однажды ранним утром в октябре месяце, еще до рассвета, моего друга разбудил его отец и велел быстренько встать и одеться. Мой друг с неохотой подчинился, а когда подошел к входной двери, то отец всунул ему в руки фонарь и винтовку винчестер под патрон 30-30 и сказал “Кто-то встревожил коров”.

У его отца в руках был другой фонарь и еще один винчестер. Это случилось в 1950-х, так что ручные фонари были обычным делом.

Идя быстрым шагом, они направились в ту сторону, откуда брели потревоженные коровы. Они дошли до ограды и готовились обогнуть ее, когда что-то привлекло их внимание. Пучок красновато-коричневого меха торчал наверху забора с пятью линиями колючей проволоки.

Когда они приблизились, они заметили кровь на земле по обе стороны забора, а потом услышали звук тяжелого удара и тут же увидели, что в 10 ярдах перед ними на земле лежат останки теленка.

Его отец заметил движение за деревом, поднял винтовку и выстрелил. Что-то большое и коричневое поднялось на две ноги и побежало через кусты к задней части фермы. Они слышали как он шумит при беге, пока все не затихло.

Тогда отец моего друга потушил фонарь и выругался, а потом они побежали обратно в дом. На рассвете они отправили мать моего друга в город и сказали ей оставаться там с другом семьи, пока они не приедут за ней.

Потом, до наступления темноты, они залезли на большой дуб, растущий примерно в 30 ярдах от дома и потом они ждали. Примерно через час после заката солнца они увидели что-то движущееся и они слышали как оно идет. Время от времени оно останавливалось и фыркало, как будто нюхало воздух.

Тем временем погода стала портиться, поднялся небольшой ветерок. Но они все сидели на дереве и выжидали. И вскоре они смогли разглядеть темную фигуру у линии деревьев примерно в 25 ярдах от них.

Фигура двигалась, а потом застыла, поднялась на две ноги и понюхала воздух. Его силуэт был едва виден в чернильной темноте ночи. Тем временем отец моего друга дал ему очень конкретные инструкции не стрелять ни во что, пока они точно не поймут, что это такое.

Существо подошло к дому и заглянуло в одно из окон. Через мгновение оно упало на четвереньки и подкралось к следующему окну, где встало на две ноги и снова заглянуло внутрь. На этот раз мой друг хорошо рассмотрел его силуэт на фоне окна. Оно было около 2 метров в высоту и намного шире, чем 24-дюймовое окно.

У него практически не было шеи, а голова была похожа на большую шишку между плечами. Мех был темно-коричневого цвета.

Мой друг поднял винтовку, но его отец медленно опустил свою и помотал головой. А потом, когда, казалось, прошла почти вечность, существо вернулось в лес.

Мой друг и его отец сидели на дереве до рассвета и лишь тогда спустились вниз, а потом отец рассказал сыну легенду о лесном духе, который приходит по ночам из леса и похищает индейских детей. Отец моего друга полностью верил, что это существо является тем самым духом из легенды.

Потом они собрали свой скот, собрали свои вещи и навсегда покинули это место. Мой друг больше никогда не возвращался на эту ферму, но много лет спустя его отец объяснил, что существо, которое они видели, было очень умным, жестоким и ужасным.

Его отец не мог вспомнить, как это называлось в легендах народа крики, но мой друг сказал, что по сей день он никогда не забудет слова своего отца: “Сын мой, никогда, НИКОГДА не стреляй в это существо. Потому, что тогда оно убьет вас.”

Каждый раз, когда я вспоминаю эту историю, у меня до сих пор мурашки по коже”.