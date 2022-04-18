В Китае обвинили США в затягивании конфликта на Украине

Соединенные Штаты рассчитывают на затягивание конфликта на Украине в интересах американских производителей оружия, говорится в редакционной статье китайского издания Global Times.

«После начала украинского кризиса почти все действия Вашингтона сводились к затягиванию конфликта, и для этого предпринимались все виды мобилизации и «усилий»», – приводит выдержку из статьи РИА «Новости».

По мнению издания, Соединенные Штаты «используют хаос» в интересах американских производителей оружия, чьи акции заметно растут, а также для получения «геополитических дивидендов» от манипулирования Европой и НАТО под видом «российской угрозы».

«Военно-промышленный комплекс США является непосредственным и самым большим бенефициаром продления конфликта», – заключили авторы.

Накануне в Китае предупредили Россию об опасной ловушке США на Украине. В Китае также предсказали погружение Европы в хаос из-за действий НАТО на Украине.

В минувшее воскресенье председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен обратилась к странам Европейского союза с призывом как можно скорее поставить Украине оружие. Днем ранее стало известно о попытках США убедить союзников увеличить поставки оружия Украине.

При этом в минувшую пятницу стало известно, что Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В МИД подтвердили, что нота была отправлена.

В прошлую среду Пентагон объявил о намерении стран НАТО поставить Украине танки. В тот же день Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине, в состав которого впервые попали артиллерийские орудия и бронетранспортеры американского производства. Ранее в Пентагоне раскрыли объемы поставок оружия на Украину Западом.

11 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны ЕС срочно предоставить Украине оружие. Он также подтвердил призыв ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в РФ по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.

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