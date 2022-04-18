Сбербанк остановил масштабную атаку на карты россиян с Украины

Сбербанк остановил масштабную атаку на карты россиян со стороны украинского разработчика приложений, который в один день попытался списать средства по всей накопленной базе клиентов, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

«Хочу рассказать об атаке, которая была проведена на многих граждан России, имеющих банковские карты. Почти сразу после начала спецоперации мы остановили массовые списания средств с карт наших клиентов. Причем количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту. Наше расследование показало, что эти списания инициировала одна украинская компания – разработчик мобильных приложений», – сказал Кузнецов в интервью РИА «Новости».

Эта компания с примерно 50 различными официальными приложениями в нарушение требований международных платежных систем собирала и хранила данные банковских карт своих клиентов, отметил он.

«Причем все было совершенно легально, ведь они продавали в приложениях легальные услуги – подписку на планы питания, фитнес-программы и прочее. В один день компания инициировала массовые списания по всей накопленной базе данных», – добавил зампред правления Сбербанка. Всего финансовая организация отклонила несколько сотен тысяч попыток списаний, заключил Кузнецов.

Накануне зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов предупредил, что финансовая организация ждет в ближайшее время возврата мошенников к техническим атакам на россиян, включая поддельные вредоносные приложения.

Ранее приложение российского банка, «Сбербанк онлайн», оказалось недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play. А до этого из Play Market пропало приложение попавшего под санкции банка ВТБ. В марте Apple начала ограничивать оплату картами платежной системы «Мир». Между тем в РФ собираются создать собственный аналог App Store и Google Play.

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